Atp Finals 2023, problemi al gomito per Tsitsipas: interrompe allenamento, a rischio forfait

Si profila un clamoroso colpo di scena alle Atp Finals 2023 di Torino. Per Stefanos Tsitsipas, dopo le voci di ieri, è effettivamente confermato un problema fisico. Il greco, avversario all’esordio nel girone di Jannik Sinner, rischia di dover dare forfait dalla manifestazione con i migliori otto tennisti dell’anno al Pala Alpitour: il suo gomito preoccupa e il giocatore, numero 6 della race e inserito nel gruppo verde insieme all’azzurro, a Djokovic e a Rune, ha addirittura interrotto anzitempo l’allenamento congiunto con Alcaraz, lamentando un fastidio a bordo campo. A questo punto, da capire se potrà regolarmente disputare queste Atp Finals o se dovrà dare forfait, prima dell’inizio o in corsa: in ogni caso, scalda i motori Hubert Hurkacz, visto che il polacco è la prima riserva.