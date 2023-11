Lecce-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Reduce dalla rigenerante vittoria col Psg, i rossoneri proveranno a ottenere un successo anche in campionato per chiudere la crisi e rialzare la testa, ma anche per i giallorossi salentini non è un buon momento, quindi la posta in palio è molto alta. Appuntamento alle ore 15 di sabato 11 novembre.

Lecce-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.