Formazioni ufficiali Lecce-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare-Ettore Giardiniero in campo i salentini, reduci da un lungo periodo di digiuno, e i rossoneri che in campionato hanno totalizzato un punto nelle ultime tre, ma sono al contempo inebriati dalla splendida vittoria sul Psg. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 11 novembre, ecco le scelte dei due tecnici, D’Aversa e Pioli.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-MILAN

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstović, Banda.

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Reijnders, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão