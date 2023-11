ATP Finals 2023: Alcaraz supera nettamente Medvedev e si qualifica in semifinale da primo

Carlos Alcaraz batte in maniera netta Daniil Medvedev con un doppio 6-4 e si qualifica per le semifinali alle Nitto ATP Finals. Non solo, la vittoria in due set consente anche al campione iberico di guadagnarsi la prima posizione nel girone rosso, mentre il russo è secondo. Questo significa che gli accoppiamenti per le semifinali sono già delineati: Alcaraz-Djokovic e Sinner-Medvedev. Nel primo set entrambi i giocatori faticano a entrare in ritmo e lo spettacolo ne risente. I primi game infatti sono completamente appannaggio di chi serve, senza troppe difficoltà. L’equilibrio si rompe nel settimo game, con Alcaraz che si prende il break e sale sul 4-3. Il moscovita prova a riprendersi subito il servizio ma capitola rapidamente per 6-4 in poco più di mezz’ora.

Nel secondo parziale il copione non cambia, con game al servizio molto rapidi, soprattutto quelli dello spagnolo. Un Medvedev oggi sotto tono deve fronteggiare due chance di break per l’avversario nel terzo gioco, ma è bravo a salvarsi facendo affidamento sul suo servizio. Sul 4-4 però Alcaraz risponde profondo alla grande, mettendo in difficoltà il suo avversario che è nuovamente costretto a cedere il servizio. Il numero 2 del ranking si prende così un altro break e chiude facilmente l’incontro per 6-4 6-4 dopo un’ora e venti minuti di gioco.