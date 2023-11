Atp Finals 2023: Alcaraz primo nel girone, Medvedev avversario di Sinner. Zverev-Rublev inutile

Fine dei giochi. Carlos Alcaraz, battendo con un doppio 6-4 6-4 Daniil Medvedev alle Atp Finals 2023, si qualifica come primo per le semifinali e per questo motivo affronterà Novak Djokovic domani. Di conseguenza, il russo, che era già qualificato ma doveva giocarsi la prima posizione, sarà invece secondo nel gruppo rosso e quindi se la vedrà col nostro Jannik Sinner domani. L’azzurro ha così scoperto chi sarà il proprio rivale, il numero 3 al mondo di recente battuto. Sarà invece scontro tra il numero 1 e il numero 2 del mondo nell’altra semifinale. La sfida di stasera tra Alexander Zverev e Andrey Rublev, infine, sarà dunque assolutamente inutile ai fini della qualificazione e si sfideranno due tennisti già eliminati.