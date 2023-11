Atp Finals 2023, Alcaraz: “E’ stata una partita difficile. Djokovic numero 1? Lo merita”

L’esordio alle Nitto Atp Finals del 2023 in quel di Torino per Alcaraz non è stato positivo, Lo spagnolo ha dovuto cedere in tre set a Zverev che ha siglato la prima sorpresa di queste Finals. Successivamente, è stato tempo per Alcaraz di conferenza stampa in cui lo spagnolo ha spiegato le cause della sconfitta.

Le parole di Alcaraz: “È stata una partita molto difficile, equilibrata. Non sono riuscito a convertire le opzioni che avevo e lui ha uno dei migliori servizi del circuito. Ho avuto diverse palle break di cui non sono riuscito a sfruttare e quella è stata la chiave della partita. ono uno dei giocatori che ha giocato più partite quest’anno. Fisicamente mi sento bene. È vero che in questo ultimo tratto di stagione non ho giocato tante partite, ma considero che alcune partite sono andate bene, che io abbia perso o meno. Non penso di aver bisogno di più incontri. Penso che ogni tour dovrebbe avere la stessa palla. In Australia, la stessa palla. In Sud America, la stessa palla. E così in ogni tour e non cambia in ogni torneo. Penso che, se non sbaglio, abbiamo giocato con 20 o 21 palloni diversi durante tutto l’anno. È pazzesco. Ci sono molti giocatori infortunati a causa di questo. Se l’ATP vuole avere il meglio in ogni torneo, dovrebbe cambiare questa situazione altrimenti tutti si infortuneranno“.

Sui prossimi sfidanti: “Sono entrambi molto bravi e hanno un livello altissimo. Medvedev ha il suo stile, non sbaglia un pallone ed è un muro dal basso. Penso di averlo visto essere più aggressivo negli ultimi tornei che ha giocato, come agli US Open contro di me, che è stato più offensivo di quanto mi aspettassi. Rublev è tutto il potere. Il suo dritto è uno dei migliori del circuito. Colpisce davvero forte per tre o quattro ore. È incredibile. Devo essere molto concentrato se voglio avere qualche possibilità contro di loro“.

Su Djokovic numero 1: “Se lo merita, ovviamente. Ha vinto tre dei quattro Slam e nell’altro è arrivato in finale. Ha vinto due o tre M1000. Se lo merita. Hanno perso solo cinque partite in tutto l’anno, è incredibile. E ho sentito che, nonostante tutto, non è stato il suo anno migliore. Eccezionale. Avevo le mie possibilità di diventare N1, ma non sono riuscito a convertirle. Tutto quello che posso dire è che se lo merita e lo combatterò l’anno prossimo“.