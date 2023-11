Calcio femminile, Girelli: “Agli ultimi Mondiali abbiamo sofferto, siamo state brave a ripartire”

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha parlato da Coverciano, dove è stata tra i premiati della Hall of fame del calcio: “Volevamo continuare con la splendida scia lasciata dal Mondiale 2019, ma la delusione fa parte del percorso sportivo. Parlo anche a nome delle altre ragazze quando dico che agli ultimi Mondiali abbiamo sofferto. Tuttavia credo sia giusto attraversare la sofferenza perché ti consente di vivere delle cose che invece il successo non sempre ti lascia. Siamo stato brave a ripartire dopo i momenti difficili“. Presente a Coverciano anche il ct azzurro Andrea Soncin, che ha affermato: “Spero che questo riconoscimento dia grande forza a Girelli. Il suo esempio è importantissimo e mi auguro che possa essere d’ispirazione per le nuove generazioni. Ha ancora l’opportunità di scrivere pagine importanti per il club e per l’Italia“.