Nazionale, Di Lorenzo: “Vogliamo andare a tutti i costi ad Euro 2024”

“Fa male stare fuori, darò il mio contributo cercando di aiutare i miei compagni. Siamo un gruppo solido, unito, sapremo affrontare queste due partite e vogliamo andare all’Europeo a tutti i costi“. Sono queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e dell’Italia, durante la cerimonia di premiazione della “Hall of Fame del Calcio Italiano” su Rai2, sul grande obiettivo della Nazionale che passerà dalle sfide a Macedonia del Nord e Ucraina. Poi sul Napoli, il capitano azzurro ha sottolineato come “è una situazione particolare che non ci vede felici e faremo di tutto per risolverla“, conclude.