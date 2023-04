ATP Estoril 2023, Fognini domina contro Giannessi: è al secondo turno

Fabio Fognini domina in lungo e in largo contro un Alessandro Giannessi non al meglio dal punto di vista fisico: il tennista di Arma di Taggia, già nettamente favorito alla vigilia, ha vita ancora più facile viste le condizioni del suo avversario. 6-2 6-1 il punteggio finale in favore del numero 97 del mondo, che vola al secondo turno dell’ATP 250 di Estoril e conquista il secondo successo su 9 match disputati in un 2023 che, fin qui, di soddisfazioni gliene ha riversvate pochissime. Il suo prossimo avversario sarà ancora un italiano: Marco Cecchinato, che ha eliminato Diego Schwartzman con lo score di 6-3 7-6, non prima di aver annullato un set point all’argentino nel tiebreak della seconda frazione.

Il primo set è un dominio assoluto da parte del nostro più quotato rappresentante: Giannessi tiene il suo turno di battuta inaugurale, poi inizia lo show di Fognini, che vince i cinque game successivi e conquista ben due break di vantaggio, prima di chiudere il set 6-2 dopo 28 minuti. 85% di punti vinti con la prima palla e 100% di efficienza sulla seconda: numeri impressionanti alla battuta per il taggiasco, che sfodera tutte le sue qualità e gioca uno dei migliori set – se non il migliore – della sua intera stagione. Giannessi non sta bene fisicamente, la sua resistenza negli scambi diminuisce sensibilmente con il passare dei minuti e il compito per Fognini diventa sempre più agevole. Lo spezzino, di conseguenza, non è mai in grado di tenere il servizio in tutto il secondo set e l’unico gioco da lui conquistato coincide con un piccolo passaggio a vuoto del suo connazionale, il quale è stato comunque rapido a riprendersi immediatamente a ha completare le operazioni in appena 56 minuti, grazie al punteggio finale di 6-2 6-1.