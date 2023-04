Fiorentina al Braglia di Modena? I tifosi gialloblu non ci stanno: “Il nostro stadio non è una p*****a”

In attesa di capire quando verrà ristrutturato l’Artemio Franchi, casa della Fiorentina, la dirigenza viola sta cercando una nuova casa per le partite che si giocheranno nel periodo in cui ci sarà la costruzione della nuova struttura. Un’ipotesi potrebbe essere quella di giocare al Braglia di Modena, con la dirigenza della Fiorentina che starebbe avallando l’idea.

A mettersi fra il Braglia e il possibile arrivo della Fiorentina, ci si sono messi i tifosi del Modena che, durante il match fra Modena appunto e Cittadella, hanno esposto uno striscione in Curva Montagnani molto deciso con questa frase: “Tra falsi legami e ricerca di grana… ricordiamo che il Braglia non è una p*****a”