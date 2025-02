Esordio convincente per Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Dubai 2025. L’ex numero 6 Atp ha sconfitto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 il francese Gael Monfils, in un incontro durato un’ora e 23 minuti e in cui l’azzurro ha mostrato buoni segnali. Dopo un primo set con alcuni passaggi a vuoto da entrambe le parti, Matteo si è preso il match di autorità nel secondo set, guadagnandosi l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’australiano Christopher O’Connell, già battuto lo scorso anno a Shanghai.

Atp Dubai: la cronaca di Berrettini-Monfils

L’inizio di partita è favorevole al portacolori italiani, poiché nel terzo game, quando Monfils con due regali concede il break al tennista romano: prima regala la chance con il doppio fallo, poi manda in rete un dritto dal centro del campo e Berrettini senza sudare poi troppo è sopra 2-1 e servizio. L’azzurro si mantiene avanti fino all’ottavo gioco, quando una serie di errori permettono a Monfils di rientrare a contatto con un passante di rovescio che gli vale il 4-4. Matteo però torna subito avanti di un break, ma non lo riesce a confermare e Monfils si riporta in parità (5-5). Non è finita però, perché il romano si procura un’altra chance di break e la sfrutta con un gran dritto vincente. Stavolta al servizio va tutto liscio e il primo set va in archivio 7-5.

Nel secondo set l’incontro scorre via molto rapidamente, con poca incisività in risposta da parte di entrambi. L’equilibrio si spezza improvvisamente nel settimo gioco, quando un rovescio di poco fuori del veterano transalpino concede due chance a Matteo. L’azzurro risponde subito presente con un dritto a sventaglio dal centro del campo all’incrocio delle righe che gli vale il break del 4-3. In breve tempo Berrettini va a servire per chiudere l’incontro e lo fa 6-4, staccando il pass per il secondo turno.

Gli altri risultati: Nardi al secondo turno

Luca Nardi si prende la rivincita su Marton Fucsovics. Dopo la sconfitta di domenica nel turno decisivo di qualificazione, il pesarese è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser, e ha subito sfruttato la chance battendo proprio il magiaro in tre set, con il punteggio di di 1-6 6-2 6-3 in due ore e dodici minuti di gioco. Il primo set è completamente appannaggio di Fucsovics, che domina e con due break si porta a casa in maniera molto comoda il parziale per 6-1. Tutto sembra apparecchiato per la seconda vittoria nel giro di due giorni in favore dell’ungherese, ma Nardi entra in campo nel secondo set con un’altra faccia.

Dopo aver tenuto non senza difficoltà il servizio nel terzo game, durato oltre 20 punti con tanto di palla break annullata, è lui a passare sfruttando il primo passaggio a vuoto del match del suo avversario. L’azzurro trova poi un altro break e chiude 6-2, riportando l’incontro in equilibrio. Il terzo parziale si apre con uno scambio di break per parte, poi si ripete il copione del secondo set: Nardi è caparbio a salvare una chance in un lottato quinto game, poi nuovamente piazza il break del 5-3 che lo porta a servire per il match.

Anche in questa occasione deve soffrire, ma dopo aver cancellato ulteriori tre palle break in favore di Fucsovics, il pesarese completa l’opera chiudendo 6-3 e prendendosi la qualificazione al secondo turno, dove affronterà il belga Zizou Bergs: per Nardi si tratta di una grossa chance, dal momento che si trova in una parte di tabellone rimasta già orfana delle due principali teste di serie.

Le altre gare dell’Atp di Dubai: subito fuori Rublev, ok Medvedev

Cade a sorpresa la testa di serie numero tre del torneo Andrej Rublev, che cede in tre set 3-6 6-3 7-6(5) al francese Quentin Halys. Partita di grande tenacia per il qualificato transalpino, che dopo un primo set totalmente appannaggio del russo, ha resistito fino ad imporsi con merito al tie break finale. Rublev, reduce dal successo di sabato nell’Atp 500 di Doha, saluta subito il torneo e apre una voragine nella parte bassa del tabellone. In precedenza infatti aveva salutato gli Emirati anche Alex de Minaur, sconfitto in tre set da un Marin Cilic d’antan. 6-2 3-6 6-3 il punteggio in favore del croato, che trova così la sua seconda vittoria dell’anno prendendosi lo scalpo del numero 8 Atp e seconda testa di serie a Dubai.

Un buon Daniil Medvedev invece avanza al secondo turno battendo 6-4 7-6(4) il tedesco Jan-Lennard Struff. Il russo, numero 1 del seeding, gioca forse la sua miglior partita del 2025 e supera nuovamente il teutonico a dieci giorni di distanza dal successo ottenuto a Marsiglia. Vittorie in tre set poi per Felix Auger-Aliassime (contro un Alexander Bublik sempre più in difficoltà) e per Tallon Griekspoor (in rimonta sul russo Roman Safiullin), mentre Ugo Humbert domina 6-3 6-0 contro Jiri Lehecka. Costretto al ritiro infine Grigor Dimitrov, attanagliato da continui problemi fisici in questo inizio di 2025: il bulgaro appare subito sofferente e cede 6-0 il primo set al qualificato aussie Christopher O’Connell, poi decide per l’abbandono.

Il programma di domani del torneo Atp di Dubai

Si parte con il secondo turno sul cemento emiratino, dove diversi big come Rublev e de Minaur hanno già salutato la compagnia. Scenderanno in campo il numero uno Daniil Medvedev e Ugo Humbert, mentre chiuderà il programma sul centrale l’interessante sfida tra Tsitsipas e Khachanov. Italia impegnata sul campo 1: Luca Nardi affronta Bergs, poi in chiusura Matteo Berrettini trova O’Connell. Di seguito la programmazione completa di mercoledì 26 febbraio nel torneo Atp 500 di Dubai 2025.

CENTRE COURT

Ore 11.00 – Borges vs Auger-Aliassime

non prima delle 13.00 – Griekspoor vs (5) Humbert

non prima delle 15.30 – (1) Medvedev vs Mpetshi Perricard

a seguire – (4) Tsitsipas vs Khachanov

COURT 1

Ore 11.00 – Popyrin vs (PR) Cilic

a seguire – (LL) Nardi vs Bergs

a seguire – Bautista Agut vs (Q) Halys

a seguire – Berrettini vs (Q) O’Connell

COURT 3

Terzo match dalle 11.00 – (Q) Haase/Jebens vs (4) Bolelli/Vavassori