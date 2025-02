Eliminazione al primo turno a Santiago per Luciano Darderi, sconfitto in due set da Jaime Faria. Al debutto nell’ATP 250 in corso nella capitale cilena, il tennista nativo argentino ma italiano di passaporto si è arreso abbastanza nettamente con il punteggio di 6-3 6-4 al portoghese recentemente entrato in top-100 e autore di ottime prestazioni la scorsa settimana a Rio de Janeiro.

LA CRONACA DEL MATCH

Un match tutto sommato equilibrato nel suo sviluppo, ma in cui Faria è riuscito a cogliere le occasioni, a differenza del suo avversario. Nel primo set il portoghese annulla tre palle break nel suo secondo turno di servizio e sul 4-3 in suo favore invece riesce a ottenere il break alla terza chance utile, chiudendo poi per 6-3 al primo set point.

Seconda frazione in cui invece Darderi va in difficoltà sin da subito, riuscendo però ad annullare una palla break sia nel primo che nel terzo gioco del set. Sul 2-3 è Faria a cancellare una chance all’azzurro e poi sul 3-3 arriva ai vantaggi il break che lo riporta avanti. Darderi non molla, sul suo servizio annulla un match point nel nono gioco, ma chiamato a servire sul 5-4 Faria riesce a chiudere per 6-4.

PROSEGUE IL PERIODO DIFFICILE DI LUCIANO

Purtroppo neanche il ritorno sulla terra battuta ha sortito effetti per Darderi, che in queste settimane in Sudamerica sperava di ritrovare il tennis e la fiducia che lo avevano portato agli ottimi risultati dello scorso anno. inveecee tra Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago è arrivata una sola vittoria al cospetto di tre sconfitte. Il record dice 1 vittoria e 7 sconfitte in questo 2025 e se torniamo indietro al 2025 Darderi ha vinto soltanto tre partite da agosto a oggi. Ora ci si sposta sul cemento nordamericano, ma con la fiducia certamente sotto i piedi per Darderi, che intanto ha già perso diverse posizioni in classifica uscendo dalla top-60.

LE ALTRE PARTITE

Nei primi incontri di giornata da segnalare il buon esordio di Tomas Etcheverry, che era chiamato a un impegno tutt’altro che banale contro Hugo Gaston. E invece l’argentino ha gestito senza troppi patemi questo primo match in terra cilena, imponendosi con il punteeggio di 6-2 6-3. Francia che ha perso anche il suo altro rappresentante in tabellone, con Corentin Moutet sorpreso dal veterano Damir Dzumhur con lo score di 6-2 3-6 6-2 dopo più di due ore di match.

PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Court Jaime Fillol

Ore 18:00 – (4) Martinez vs Djere

a seguire – (1) Cerundolo vs Hanfmann

Non prima delle 00:00 – (WC) Garin vs (5) Etcheverry

COURT 1

Ore 18:00 – Heide vs Faria