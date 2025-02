Finisce subito l’avventura di Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Dubai 2025. Il torinese infatti è uscito sconfitto in due set dal confronto con Stefanos Tsitsipas, vincitore in un’ora e 38 minuti di gioco con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Il Torna dunque al successo dopo due sconfitte in fila (contro Bellucci a Rotterdam e Medjedovic a Doha) il tennista greco, che quando vede l’azzurro torna a giocare ad alti livelli: è la quarta vittoria in altrettanti confronti per Tsitsipas, che nel secondo turno del torneo affronterà Karen Khachanov. Anche il russo arriva negli Emirati con risultati altalenanti, ma al suo esordio ha spazzato via senza fatica Daniel Evans per 6-1 6-3.

La cronaca di Tsitsipas-Sonego

Primi game in controllo per entrambi, che tengono abbastanza agevolmente i propri turni al servizio. Le prime palle break arrivano nel settimo game, ed è Tsitsipas a procurarsele: l’azzurro è bravo ad annullare la prima con il serve and volley ma sulla seconda è proprio la volée a tradirlo. Il torinese cede così il passo all’avversario, che sale sul 4-3. Sonego però non ci sta, e si costruisce subito due chance di contro break, che effettivamente arriva grazie ad un errore a rete del greco, e riporta il parziale in parità. Nel game successivo però il classe ’98 di Atene torna ad avere palle break, ma questa volta Lorenzo è bravo ad annullarle entrambe e a salvarsi.

Si giunge così rapidamente al tie break, dove Sonego sale subito sul 3-0; Tsitsipas però mantiene la calma, recupera i due mini break di svantaggio e con un passante di rovescio si porta lui avanti 5-3. Il greco diventa padrone del campo e al primo set point chiude 7-4 portandosi a casa il parziale, non senza rimpianti per l’azzurro. Nel secondo set con l’inerzia a favore, il numero 4 del seeding sale di livello e concede poco al torinese: sul 4-3 a suo favore arriva il break grazie ad una gran risposta che di fatto chiude il match. Tsitsipas va infatti a servire per chiudere 6-3 e lo fa a zero, ponendo così subito fine al torneo di Sonego.

Gli altri risultati a Dubai

Ad aprire il programma odierno è stata la vittoria in due set di Alexei Popyrin, che si è sbarazzato 6-2 6-4 della wild card libanese Hady Habib in poco più di un’ora. A seguire Roberto Bautista Agut ha vinto in rimonta la battaglia contro il magiaro Fabian Marozsan con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(4): per il veterano spagnolo è la prima vittoria del 2025, che interrompe una striscia di sei ko consecutivi. Vittoria comoda anche per Zizou Bergs, che si è imposto con un doppio 6-3 contro il tunisino Aziz Dougaz, anche lui in gara grazie ad una wild card. Infine avanza al secondo turno anche Giovanni Mpetshi Perricard, che si conferma temibile sulla superficie e batte in due set Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3 7-6(3).

Il programma di domani del torneo Atp di Dubai

Proseguono le gare di primo turno sul cemento emiratino, con i restanti big che scendono in campo. Apre la giornata il numero 2 del seeding Alex de Minaur, mentre a seguire ci saranno Andrej Rublev e il numero 1 Daniil Medvedev; a chiudere il programma del campo centrale sarà Matteo Berrettini, atteso dalla sfida contro Gael Monfils. Impegnato anche l’altro azzurro Luca Nardi contro l’ungherese Marton Fucsovics. Di seguito la programmazione completa di martedì 25 febbraio nel torneo Atp 500 di Dubai 2025.

CENTRE COURT

Ore 11.00 – (PR) Cilic vs (2) de Minaur

non prima delle 13.00 – (Q) Halys vs (3) Rublev

non prima delle 15.30 – (1) Medvedev vs Struff

a seguire – Monfils vs Berrettini

COURT 1

Ore 11.00 – (8) Fils vs Borges

a seguire – Bublik vs Auger-Aliassime

a seguire – Lehecka vs (5) Humbert

a seguire – (Q) O’Connell vs (6) Dimitrov

COURT 3

Ore 11.00 – (LL) Nardi vs (Q) Fucsovics

a seguire – (Q) Safiullin vs Griekspoor