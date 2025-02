Il talento del Como sta letteralmente stregando la Serie A, mentre Fabregas si gode la vittoria contro il Napoli capolista. Giunto dal Betis Siviglia, il diciannovenne già è diventato un nome top per il prossimo mercato.

E’ arrivato poco più un mese fa dopo una gavetta di qualche anno tra le compagini del Cadice e, principalmente del Betis di Siviglia, ma ci ha messo poco ad emergere e a conquistare un posto in prima squadra. Ala destra dal grande talento, Diao può agire su entrambe le fasce e all’occorrenza anche come punta centrale o falso nove. Sono già 5 le reti siglate nel nostro campionato, dopo che in Spagna aveva avuto l’occasione di prender parte a dieci partite ufficiali, firmando un solo gol.

Fabregas ha voluto fortemente il ragazzo e la dirigenza lariana è stata brava ad accontentare il mister, permettendogli di lavorare al meglio verso una salvezza che ora sembra più vicina. Grazie alle ultime due vittorie su squadre d’eccezione come Fiorentina e Napoli, il Como ha staccato la terzultima posizione, attualmente occupata dall’Empoli, con ben 7 lunghezze più che rassicuranti. L’intento di quest’anno rimane quello di salvarsi, ma l’ex Arsenal dovrà guardarsi attorno perché le big faranno la file pur di soffiargli il nuovo arrivato.

Tutti pazzi per Diao, Cassano: “Ti fa una testa tanta”

L’esterno senegalese ha messo subito in chiaro le cose e ne hanno fatto le spese già due big di Serie A, compagini che probabilmente avrebbero fatto carte false per avere Diao in rosa. Il Como è stato più bravo di tutti perché ci ha creduto e sono bastati – si fa per dire – solo 12 milioni per sfilare l’esterno al Betis Siviglia. Tra i molti sostenitori del ragazzo c’è anche Antonio Cassano che lo ha definito come un che – ha una personalità incredibile ed è un calciatore fantastico che sa anche difendere. Ma se questo ragazzo lo vai ad attaccare 50-60 volte a partita ti fa una testa tanta.

Un ragazzo di cui effettivamente si sono accorti in pochi, cosa che l’ex fantasista della Roma ha fatto notare in diretta su Viva El Futbol: “Può giocare tranquillamente in squadre come Milan, Napoli e Atalanta e credo che a giugno sarà uno dei pezzi pregiati. Immaginate se all’Atalanta va via Lookman e Gasperini prende lui, potrebbe avere un’ulteriore evoluzione. Nell’arco di 2-3 anni può diventare una roba stratosferica visto che è un classe 2005. La mia domanda è per il direttore sportivo del Napoli. Caro Manna, non lo potevi andare a prendere prima che lo acquistasse il Como?”