Matteo Berrettini continua la sua avventura nel torneo Atp 500 di Dubai 2025. Il tennista romano ha sconfitto in due set il qualificato australiano Christopher O’Connell, con il punteggio di 7-6(2) 6-2 in un’ora e mezza di incontro. Vittoria convincente quella dell’ex numero 6 Atp, che ha fatto valere la sua superiorità tecnica concedendo le briciole al suo avversario, e regalando anche qualche colpo spettacolare; sul suo cammino ora incrocerà uno tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov per un posto in semifinale.

La cronaca di Berrettini-O’Connell

L’inizio di Matteo è subito a tutta, e con un vincente di dritto e uno di rovescio si procura subito tre palle break consecutive; il nativo di Sydney però trova in suo soccorso il servizio e si salva. Berrettini è ingiocabile al servizio nei primi game e tiene senza difficoltà, e lo stesso fa O’Connell pur con qualche punto concesso in più. L’azzurro torna ad avere palla break nell’undicesimo game, quando un errore dell’australiano gli spalanca la porta: quest’ultimo però è bravo a salvarsi nuovamente col servizio, e si assicura quanto meno il tie break, che effettivamente arriva. Qui Berrettini trova subito il mini break, poi dilaga e chiude 7-2 aggiudicandosi il primo parziale.

Nel secondo set il break arriva subito per Matteo, che nel secondo game toglie il servizio al tennista aussie: prima è rapidissimo a rete sulla smorzata di O’Connell, poi accelera col dritto lungolinea e sale sul 2-0. L’australiano non riesce ad incidere in risposta, ottenendo soltanto un punto nei tre game successivi con Berrettini al servizio; dall’altra parte invece il romano si fa sentire in ricezione e complica la vita al suo avversario. Sul 5-2 O’Connell sbaglia col dritto in uscita dal servizio e concede il match point, poi sbaglia ancora con il dritto in mezzo allo scambio e Berrettini ringrazia chiudendo 6-2 e prendendosi il pass per i quarti.

Gli altri risultati: Nardi ai quarti

Continua l’avventura di Luca Nardi sul cemento emiratino. Entrato nel tabellone principale da ripescato, l’azzurro si trova ora ai quarti di finale grazie al successo in due set contro il belga Zizou Bergs: 6-4 7-6 il punteggio in un’ora e trentanove minuti di incontro. Prestazione solida da parte del pesarese, che grazie ai due successi di questa settimana ha già ritoccato il suo best ranking avvicinandosi alla posizione numero 60 della classifica. Nardi ora attende il qualificato francese Quentin Halys, non un avversario insormontabile ma capace di eliminare prima Andrej Rublev e oggi Roberto Bautista Agut.

Pronti via e Nardi si trova subito a fronteggiare una palla break, ma Bergs sbaglia col rovescio e sciupa l’occasione. Nel game successivo è l’azzurro invece a sfruttare la chance, trovando il break grazie agli errori dell’avversario; il belga però reagisce e piazza subito il contro break del 2-2. L’equilibrio prosegue fino al nono gioco: qui Nardi preme in risposta e alla prima palla break passa con il dritto, portandosi sul 5-4 e con il servizio per chiudere il set. Così fa, recuperando da 0-30, e il primo parziale va in archivio 6-4.

Il secondo set prosegue lineare senza scossoni fino all’ottavo game: qui Bergs sfrutta un errore con il rovescio del suo avversario e trova il break del 5-3, che lo porta a servire per portarsi in parità. Nardi però non ci sta, e dopo essersi costruito la palla del contro break, la sfrutta con il vincente di rovescio che gli vale il 5-4 e lo tiene in vita nel secondo set. Set che rischia di scivolargli via nuovamente sul 6-5, quando va sotto 0-40: è bravo però a salvarsi e ad allungare al tie break, dove è perfetto e vince con merito 7-4, aggiudicandosi l’incontro e un posto ai quarti.

Le altre gare dell’Atp di Dubai: ok Medvedev

In apertura di giornata Felix Auger-Aliassime ha sconfitto in rimonta il coriaceo lusitano Nuno Borges, con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 e ai quarti di finale affronterà Marin Cilic. Il veterano croato, dopo il grande successo di ieri contro de Minaur, prosegue la sua corsa ancora una volta in tre set e in rimonta: 5-7 6-3 6-4 è il punteggio finale della sua vittoria contro Alexei Popyrin. Vittoria importante poi per Tallon Griekspoor, che ribalta Ugo Humbert 4-6 6-3 6-2 e si regala i quarti di finale contro Daniil Medvedev; il numero uno del seeding ha giocato una partita pressoché perfetta contro il bombardiere transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, battendolo con un doppio 6-4.

Il programma di domani del torneo Atp di Dubai

È tempo di quarti di finale negli Emirati Arabi, dove sarà la sfida tra Auger-Aliassime e Cilic ad aprire la giornata. Toccherà poi all’azzurro Luca Nardi, mentre Matteo Berrettini scenderà in campo in serata nell’ultima gara del giorno. Di seguito la programmazione completa di giovedì 27 febbraio nel torneo Atp 500 di Dubai 2025.

CENTRE COURT

Ore 11.00 – Auger-Aliassime vs (PR) Cilic

non prima delle 13.00 – (LL) Nardi vs (Q) Halys

non prima delle 15.30 – (1) Medvedev vs Griekspoor

a seguire – (4) Tsitsipas o Khachanov vs Berrettini