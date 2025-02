Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si è chiusa la prima giornata dei test pre-stagionali di F1 2025. Per le scuderie era un primo approccio alla stagione, che inizierà ufficialmente tra tre settimane in Australia, importante soprattutto per testare il funzionamento delle nuove gomme su monoposto che nel 2025 generano un carico maggiori rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda la Ferrari, alla guida della nuova SF-25 si sono alternati Lewis Hamilton e Charles Leclerc: l’inglese ha cercato fin da subito di adattarsi alla nuova vettura, senza spingere più di tanto per cercare il giro veloce. Il monegasco invece ha fatto segnare il quarto miglior crono di giornata in 1:30.878, a poco più di 4 decimi da Lando Norris, il più veloce in questo day one.

Alle spalle dell’inglese della McLaren hanno chiuso George Russell e Max Verstappen, che hanno confermato come le rispettive vetture siano competitive per la stagione a venire. In casa Mercedes da segnalare anche il buon settimo tempo fatto segnare da Kimi Antonellil, all’esordio in F1.

Le parole dei protagonisti

Dopo aver fatto segnare il terzo crono di giornata, Max Verstappen ha parlato così ai giornalisti presenti in Bahrain: “Oggi è andato tutto bene. Non sappiamo quanto sia veloce la macchina, ma è importante che abbia funzionato tutto. Stiamo provando a fare anche cose diverse, infatti oggi non cercavamo il giro perfetto, ma soltanto di lavorare seguendo il nostro programma per migliorare la vettura“.

Soddisfatto del suo lavoro anche Charles Leclerc: “È bello essere di nuovo in pista, tutta la squadra ha lavorato duro durante la pausa invernale. È sempre positivo avere una sessione senza intoppi e sorprese, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni dalle nostre prestazioni. Stasera analizzeremo i dati e li utilizzeremo durante i test di domani“. Più cauto invece il nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton: “I test sono un’occasione interessante per prendere confidenza con la monoposto. È una sensazione incredibile guidare una Ferrari, oggi abbiamo già imparato molte cose. È presto per capire i valori assoluti delle vetture, ma al momento come squadra stiamo lavorando bene. C’è tanto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma e non vedo l’ora di tornare in pista“.

La classifica finale dei test del day 1

Lando Norris (McLaren) 1:30.430 George Russell (Mercedes) +0.157 Max Verstappen (Red Bull) +0.244 Charles Leclerc (Ferrari) +0.448 Carlos Sainz (Williams) +0.525 Pierre Gasly (Alpine) +0.923 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.998 Liam Lawson (Red Bull) +1.130 Alexander Albon (Williams) +1.143 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +1.180 Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.201 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.260 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.404 Jack Doohan (Alpine) +1.411 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.444 Lance Stroll (Aston Martin) +1.519 Oscar Piastri (McLaren) +1.654 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.739 Esteban Ocon (Haas) +3.170 Oliver Bearman (Haas) +5.092

Test F1: al mattino Antonelli davanti a tutti

Nella sessione di apertura della stagione 2025 Kimi Antonelli davanti a tutti. Il classe 2006 della Mercedes (1’31”428), apparso subito in grande sintonia con la monoposto, si è messo dietro Liam Lawson, secondo in 1’31”560, e Alexander Albon, terzo in 1’31”573. Testacoda senza conseguenze in uscita da curva 3 per il neozelandese della Red Bull. Lewis Hamilton è quinto all’esordio in Ferrari. 1’31”834 per il sette volte campione del mondo, che ha registrato un passo gara costante ma con tempi alti. In pista anche Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 4^ in 1’31”610, Jack Doohan (Alpine), 6^ in 1’31”841, Fernando Alonso (Aston Martin), 7^ in 1’31”874, Oscar Piastri (McLaren), 8^ in 1’32”084, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 9^ in 1’32”169, e Oliver Bearman (Haas), 10^ in 1’35”522.