ATP Doha 2023, Medvedev colpisce ancora: battuto Murray, 17esimo trofeo della carriera

Daniil Medvedev è ufficialmente tornato grande: dopo aver conquistato il titolo nell’ATP 500 di Rotterdam, l’ex numero 1 del mondo fa strage anche nell’ATP 250 di Doha e vince il 17esimo trofeo della sua fantastica carriera, grazie al successo ottenuto su Andy Murray con il punteggio di 6-4 6-4. Il moscovita è adesso a 9 vittorie consecutive, per u bilancio stagionale che recita 14 successi a fronte di soli 2 ko, arrivati per mano di Novak Djokovic ad Adelaide e di Sebastian Korda agli Australian Open (l’unico neo di questo grande inizio di 2023). Il russo, da lunedì, scavalcherà Rafael Nadal e sarà numero 7 del mondo, terzo nella race dietro solo all’alieno Nole e a Stefanos Tsitsipas (numero 4 se Norrie dovesse vincere il titolo a Rio de Janeiro). Ottimi segnali, comunque sia, anche per Murray, il quale sale alla posizione numero 52 del ranking e si avvicina sempre più al suo obiettivo, ossia quello di poter usufruire di una testa di serie nei prossimi tornei del Grande Slam.