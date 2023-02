Serie B 2022/2023, il Genoa vince 3-0 in casa: Spal battuta

La sfida tra campioni del mondo la vince Alberto Gilardino. Il suo Genoa batte 3-0 in casa la Spal di Massimo Oddo e torna al secondo posto in classifica, accorciando a -9 dal Frosinone, reduce dalla sconfitta col Parma, e allungando a +3 dal Bari. Una giornata storta per i biancazzurri che al 25′ perdono Varnier per infortunio e al 72′ devono sostituire anche il portiere, con Brazao che prende il posto dell’infortunato Alfonso. Al 77′ c’è l’1-0 dei padroni di casa: Jagiello pennella in area un pallone per la testa di Dragusin che svetta più in alto di tutti e firma il gol del vantaggio. La reazione di Nainggolan e compagni non arriva. E al 93′ c’è anche il 2-0: Meccariello perde palla, Gudmundsson innesca Strootman che calcia, Brazao respinge sui piedi dell’islandese che mette in rete. E sempre nel recupero c’è spazio per il tris di Salcedo.