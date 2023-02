Wta Dubai 2023: Krejcikova domina Swiatek e conquista il titolo

Barbora Krejcikova travolge Iga Swiatek con il punteggio di 6-4 6-2 e si laurea campionessa del Wta 1000 di Dubai 2023. Primo titolo stagionale per la ceca, che completa la settimana perfetta e scrive una pagina di storia del tennis, diventando la quinta tennista di sempre a sconfiggere nello stesso torneo la numero uno, la numero due e la numero tre del mondo. Dopo il successo ai quarti contro Sabalenka (2) e la vittoria in semifinale contro Pegula (3), nell’atto conclusivo del torneo emiratino è arrivato un prestigioso scalpo ai danni della polacca, reduce da sei vittorie consecutive e zero set persi.

Sicuramente le condizioni di Swiatek, non al meglio fisicamente, hanno condizionato la finale, durata 1h32′. Ciò non toglie però meriti a Krejcikova, che ha servito molto bene ed è stata nettamente la miglior giocatrice in campo. La 27enne di Brno si conferma inoltre bestia nera di Swiatek, sconfiggendola per la seconda volta consecutiva dopo la finale dello scorso anno a Ostrava (unica sconfitta su nove finali stagionali per la polacca). Primo titolo 1000 in carriera per Krejcikova, che a partire da lunedì prossimo sarà numero 15 del mondo e 6 della Race.