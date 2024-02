Atp Doha 2024, la coppia Musetti/Sonego sconfitta in finale da Murray/Venus nel doppio

Si ferma in finale il cammino di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio a Doha. Nell’ATP 250 in corso in Qatar, la coppia azzurra si è arresa in finale dopo una lotta ad armi pari contro i numeri uno del seeding, il britannico Jamie Murray e il neozelandese Michael Venus. 7-6(0) 2-6 10-8 il punteggio finale che ha condannato i due nostri portacolori, i quali si sono arresi al quarto match point in un super tie-break in cui erano rapidamente finiti sotto 6-1 prima di iniziare una rimonta che però non sono riusciti a perfezionare nei punti finali. Resta comunque una buona settimana per Musetti e Sonego, che hanno battuto due coppie di specialisti quali Lammons/Withrow e Mies/Smith, oltre ad usufruire del ritiro di Davidovich Fokina/Ruusuvuori. La speranza è che da questa finale entrambi possano acquisire un minimo di fiducia anche per il singolare, dove i risultati non sono stati certamente dei migliori negli ultimi mesi.