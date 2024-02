Real Madrid-Siviglia, Ancelotti: “Kroos? Non è mio figlio, non posso dare consigli”

“Siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di punti per sfruttare il vantaggio che abbiamo. La squadra ha lavorato bene questa settimana, abbiamo avuto tempo per preparare la gara e speriamo di mostrare la nostra versione migliore”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti alla vigilia del match contro il Siviglia al Bernabeu. Sul futuro di Kroos, in scadenza di contratto, l’allenatore italiano non vuole sbilanciarsi: “Non gli darò consigli, non è mio figlio, posso consigliare mio figlio. Lui ha tutta la capacità per scegliere quello che vuole”. Domani è atteso il ritorno di Sergio Ramos da ex: “Il Bernabéu lo accoglierà con grande affetto. Se lo merita perché è una leggenda. È stato un capitano fantastico. È stato un esempio, con carattere e personalità. Ho avuto anche capitani come Maldini e Terry. Giocatori così permettono di avere una buona atmosfera in squadra”. Cinque presenze stagionali per Arda Guler.“Alcuni fanno fatica ad entrare nell’11 perché hanno perso molto tempo a causa degli infortuni. Lui è molto giovane e deve avere pazienza. Ovviamente in questo momento ha il livello per giocare titolare”, conclude Ancelotti.