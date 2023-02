Mono Burgos non ha dubbi: “Messi chiuderà la carriera al Newell’s”

“Finirà la carriera qui, sono sicuro, non ho nessun dubbio al riguardo. Giocherà una partita, due, costi quel che costi. Leo ama il Newell’s, ama la città di Rosario e sicuramente vorrà dedicare ai tifosi del Newell’s qualche partita o anche un campionato. Di questo sono sicuro”. L’ex vice di Diego Simeone all’Atletico Madrid, il Mono Burgos, ritiene ormai sicuro che Lionel Messi possa chiudere la carriera, chiudendo anche un cerchio, al Newell’s Old Boys, mentre non ha informazioni in merito al suo futuro con l’Argentina: “Se continuerà con l’Albiceleste lo deciderà lui”.