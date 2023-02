ATP Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 250 di Doha per quanto concerne giovedì 23 febbraio, giornata in cui si disputeranno gli incontri di quarti di finale. Si partirà alle ore 12:30 con il match tra Andrey Rublev, testa di serie numero 1, e Jiri Lehecka: l’unico precedente è stato vinto dal campione 2021 con il difficile punteggio di 4-6 7-6 6-2, al secondo turno di quell’ATP 250 di Belgrado poi conquistato dal russo. Subito dopo il francese Alexandre Muller troverà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Andy Murray. La sessione serale partirà quando in Italia saranno le 16: uno tra Roberto Bautista Agut e Christopher O’Connell se la vedrà con Liam Broady o Daniil Medvedev. Non prima delle 17:30, invece, ci sarà l’incontro tra Alejandro Davidovich Fokina e Felix Auger-Aliassime: due gli scontri diretti disputatosi tra i due, entrambi molto combattuti e vinti dal canadese.

ATP 250 DOHA – PROGRAMMA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

A partire dalle 12:30: Andrey Rublev (1) vs Jiri Lehecka

A seguire: Alexander Zverev (4) o Andy Murray vs Alexandre Muller

Non prima delle 16:00: Roberto Bautista Agut (5) o Christopher O’Connell vs Liam Broady o Daniil Medvedev (3)

Non prima delle 17:30: Alejandro Davidovich Fokina (7) vs Felix Auger-Aliassime (2)