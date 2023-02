Porto-Inter in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Martedì 14 marzo andrà in scena il ritorno del match tra Inter e Porto, valido per gli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il calcio d’inizio della gara è previsto per le 21:00 all’Estadio Do Dragao di Oporto. La sfida tra le due squadra sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e su Sky. Per quanto riguarda lo streaming la partita si potrà seguire sull’applicazione Sky Go.