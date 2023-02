Laureus World Sports Awards: Nadal, Messi e Verstappen tra i candidati

Lionel Messi, Kylian Mbappé, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, il primatista mondiale di salto in alto Armand Duplantis, la stella dei Golden State Warriors campioni Nba Stephen Curry e il tennista Rafael Nadal sono i candidati maschili per il Laureus World Sports Awards. Dopo la rivelazione delle nomination, Nadal si è complimentato con Messi sui social: “È un onore essere nominato di nuovo come Sportivo dell’anno da The Laureus, ma quest’anno merita Messi”, ha scritto lo spagnolo, vincitore dell’Open d’Australia e del Roland-Garros nel 2022. L’argentino ha replicato: “Detto da un grande sportivo come te, mi lascia senza parole. Grazie mille, te lo meriti per come entri in campo ogni volta”.