Atp Chengdu 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 22 settembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 22 settembre al torneo Atp di Chengdu 2023. Non ci sono italiani in campo sul cemento cinese (vedremo all’opera Musetti al sabato), dove è tempo di giocare quattro incontri del secondo turno. Ci sono sei ore di fuso orario con il Bel Paese e quindi si parte alle ore 7 italiane sul centrale, non prima delle ore 10.30 vedremo alla prova Dimitrov. Sul campo 1 l’incontro tra O’Connell e Daniel. Di seguito ecco il riepilogo.

CENTER COURT

ore 7 Purcell o Thompson vs Lajovic

a seguire Safiullin vs (4) Evans

non prima delle ore 10.30 (3) Dimitrov vs Cui o Varillas

COURT 1

ore 7 O’Connell vs Daniel