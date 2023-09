Atp Zhuhai 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 22 settembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 22 settembre al torneo Atp di Zhuhai 2023. Nessun italiano in campo sul cemento cinese, dove si giocano appena quattro incontri del secondo turno. Sei ore di fuso orario, pertanto apre alle 7 italiane sul centrale Nishioka contro Harris, poi non prima delle 8.30 il successivo match, a seguire l’altro e poi il quarto non prima delle ore 13.30. Di seguito ecco il riepilogo.

CENTER COURT

ore 7 (8) Nishioka vs Harris

non prima delle ore 8.30 Zhou o Garin vs (3) Struff

a seguire Kovacevic o Coppejans vs Shang o McDonald

non prima delle ore 13.30 (1) Khachanov vs Bolt o Schwartzman