F1 GP Giappone, Sergio Perez: “Sarebbe speciale vincere il titolo costruttori qui”

“Sarebbe speciale vincere il titolo Costruttori qui, a casa della Honda”. Lo ha detto Sergio Perez che dopo il difficile weekend vissuto a Singapore sogna con tutta la Red Bull il riscatto a Suzuka dove c’è la possibilità di chiudere i conti per il Mondiale Costruttori. Basterà fare almeno un punto in più della Mercedes e contenere la differenza con la Ferrari entro i 24 punti. L’obiettivo prioritario però è il riscatto. “Non abbiamo ancora del tutto capito cosa non è andato a Singapore, abbiamo qualche idea ma ce la teniamo per noi, Suzuka dovrebbe comunque essere uno dei circuiti migliori per noi”, ha aggiunto il pilota messicano.