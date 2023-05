Atp Challenger 175 Cagliari: Humbert e Djere domani si sfideranno in finale

Il Challenger 175 di Cagliari, alla sua prima edizione, è stato un torneo molto ben frequentato. Molti tennisti di alta fascia si sono presentati in Sardegna per prepararsi al meglio al Masters 1000 di Roma. Le semifinali del torneo hanno visto infatti affrontarsi quattro top 100. Nella prima la testa di serie numero 6 Humbert ha battuto in due set, 6-2 7-6(3), il colombiano Galan. Dopo un primo set dominato, il francese va avanti di un break anche nel secondo set ma spreca un match point sul proprio servizio sul 5-4 e si fa riprendere da Galan andando al tie break. Tie break in cui il numero 77 del mondo non sbaglia e chiude il match dopo 1 ora e 43 minuti di gioco.

Nell’altra semifinale si sono affrontati il giovanissimo Shelton, testa di serie numero 2, e il terraiolo Laslo Djere, uscito al primo turno del Masters 1000 di Madrid contro il Karatzev, uscito nelle semifinali del torneo spagnolo. Match molto combattuto con il classe 2002 che ha la meglio sul serbo nel primo set ma subisce la rimonta del numero 70 del mondo, che vince il secondo set e recupera un break di svantaggio nel terzo prima di chiudere il match con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco.

Nella giornata di domani, alle ore 15, si affronteranno Humbert e Djere per la vittoria finale. Oltre alla finale del singolare, domenica al Tc Cagliari ci sarà anche quella del doppio, alle ore 12. A contendersi il titolo due coppie di specialisti: gli argentini Gonzalez/Molteni e gli austriaci Erler/Miedler. La finale di singolare del Sardegna Open sarà trasmessa in diretta sul canale della FITP, SuperTennis Tv