Pagelle F1 Qualifiche GP Miami 2023: Leclerc ci casca di nuovo, rabbia Verstappen

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, in cui il messicano della Red Bull Sergio Perez conquista la pole position. Il messicano della Red Bull condividerà la prima fila con Fernando Alonso, proprio come a Gedda, mentre alle loro spalle ci saranno Carlos Sainz e Kevin Magnussen. Brutto errore invece di Charles Leclerc, che finisce contro le barriere nel secondo tentativo e dovrà partire dalla settima posizione. Ancora più penalizzato il due volte campione del mondo Max Verstappen, che per via dell’imprecisione iniziale che gli ha impedito di mettere a referto un crono, scatterà addirittura nono.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

SERGIO PEREZ, voto 9: pole position quasi involontaria per il pilota della Red Bull, che non brilla ma si ritrova davanti a tutti e scatterà dalla prima posizione. Sicuramente non è un caso che parta davanti a tutti, anzi sta vivendo un buon momento di forma e nel corso di tutto il weekend ha occupato le posizioni di vertice. Tuttavia non ha avuto modo di battagliare con i migliori per davvero e sarà chiamato a farlo in gara.

FERNANDO ALONSO, voto 8,5: importante prima fila per lo spagnolo, bravo a farsi trovare pronto e a orbitare costantemente nelle prime posizioni. Alonso continua a convincere gara dopo gara e si candida ad un altro GP da protagonista. L’obiettivo minimo è il podio, ma guai a porsi limiti.

CARLOS SAINZ, voto 8: qualifica discreta per il ferrarista, che fin dal Q1 dà l’impressione di poter lottare per le prime file e alla fine scatterà dalla terza casella. Confermarsi in gara non sarà facile, ma già conquistare al podio – come ha detto lui stesso – sarebbe un buon risultato.

KEVIN MAGNUSSEN, voto 10: il danese non partiva così avanti dal GP d’Australia 2014. Basta questa statistica per inquadrare le qualifiche di Magnussen, capace di centrare un’incredibile seconda fila. Bravissimo innanzitutto ad approdare in Q3, il pilota della Haas firma un gran giro in avvio e poi viene aiutato dalla fortuna. Terminare la gara almeno in zona punti non è affatto impossibile.

CHARLES LECLERC, voto 4: secondo errore consecutivo dopo quello in Arabia Saudita e altra qualifica compromessa per il pilota della Ferrari, furibondo una volta scesa dalla macchina. Charles probabilmente ha rischiato più del dovuto ed ha perso il controllo della macchina, accontentandosi della settima posizione. Un boccone difficile da mandare giù, ma per fortuna tra meno di 24 ore c’è già l’opportunità per riscattarsi.

MAX VERSTAPPEN, voto 5: non è andato come sperato il sabato per il leader della classifica generale, che dopo aver dominato in lungo e in largo si è sciolto proprio sul più bello. Verstappen ha infatti commesso un doppio errore a inizio Q3, ma invece di iniziare un nuovo giro è subito rientrato ai box. Come se non bastasse, è uscito con tutta calma ed è stato penalizzato da questa strategia per via dell’errore di Leclerc. Ciononostante, rimane lui il pilota da tenere d’occhio in gara.

LEWIS HAMILTON, voto 3: giornata da dimenticare per il pluri-campione del mondo, fuori addirittura in Q2 e davvero in difficoltà. Dopo essersi salvato in Q1, scampando all’esclusione grazie a un buon giro concluso nei secondi finali, il britannico non è riuscito a ripetersi e partirà dalla 13^ casella. Male male.