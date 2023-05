F1 GP Miami 2023, Vasseur: “Leclerc aveva il passo per la prima fila, peccato”

Fred Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di Miami 2023, terminate in anticipo per un errore di Charles Leclerc: “Quando lotti per la pole devi spingere, altrimenti c’è il rischio di chiudere le qualifiche con il rimpianto di non aver spinto abbastanza. Charles stava lottando per la pole ed è andata così. Peccato perché aveva il passo per la prima fila“. In vista della gara, il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: “Bisognerà vedere il meteo, visto che le previsioni non sono positive. Rispetto alla Red Bull siamo svantaggiati in termini di velocità di punta, ma sarà una gara lunga e proveremo a recuperare. Il passo c’è e crediamo di poter rimontare“.