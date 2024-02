Atp Buenos Aires 2024, colpo a sorpresa di Vavassori: elimina Djere e vola ai quarti di finale

Prosegue alla grande il torneo ATP 250 di Buenos Aires per Andrea Vavassori, che dopo aver conquistato i quarti di finale in doppio insieme a Simone Bolelli riesce a raggiungere il medesimo obiettivo anche nel tabellone di singolare. Ma se in doppio i due azzurri partivano come terza forza del seeding, in singolo il tennista piemontese è dovuto passare attraverso le qualificazioni, per poi battere prima il brasiliano Thiago Seyboth Wild e poi quest’oggi il serbo Laslo Djere, n°35 del ranking mondiale. Una vittoria arrivata con il punteggio di 6-4 7-5 che è di grande spessore, contro un tennista che oltre ad avere una classifica importante, in questi tornei 250 sul rosso da anni riesce a ottenere ottimi risultati. Altro successo contropronostico per l’azzurro, che per la seconda volta in carriera è nei quarti di un torneo ATP e ora sfiderà presumibilmente il n°2 al mondo Carlos Alcaraz, il quale in nottata sfiderà il qualificato Ugo Carabelli.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE PRINCIPALE

LA PARTITA – Partenza a tutta di Vavassori, che dopo aver annullato tre palle break nel game d’apertura apre un parziale di quattro giochi a zero per avviare la contesa. Il primo set è fatto di alti e bassi, “Wave” dal 4-0 si fa rimontare fino al 4-4, ma sul 5-4 Djere incappa in un brutto turno di battuta, per la terza volta subisce il break e con esso anche il set con lo score di 6-4.

La seconda frazione, al contrario, non vede alcuno scossone fino al 6-5, con i due tennisti che non concedono l’ombra di una palla break all’avversario nei primi undici giochi del set. Nel 12° game, chiamato a servire per la seconda volta per rimanere nel match, Djere si trova a fronteggiare due match point e capitola al primo.