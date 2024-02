Pantelleria, Marco Tardelli imputato per abusivismo edilizio

Problemi legali per Marco Tardelli, campione del Mondo di Spagna ’82 e ora nel mirino della Procura di Marsala. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il 69enne ex calciatore è imputato per abusivismo edilizio. La motivazione è rappresentata da quelle che sarebbero opere non autorizzate e realizzate nella villa di proprietà di Tardelli a Pantelleria. Il fascicolo, aperto già nel 2022, vedrà il processo davanti al giudice monocratico Matteo Torre. Enrico Tignini, del Foro di Palermo, sarà l’avvocato di Tardelli: “Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati”, ha spiegato il legale.