Atp Buenos Aires 2023, Alcaraz pronto al rientro: “Ho voglia di vincere”

Carlos Alcaraz torna in campo e fa il suo esordio stagionale nell’ATP 250 di Buenos Aires dopo i due infortuni consecutivi che lo hanno costretto a saltare gli ultimi eventi del 2022 e i primi del 2023. L’ultimo vincitore degli Us Open non ha potuto prendere parte ad eventi importanti come le ATP Finals di Torino e gli Australian Open, ma vuole guardare avanti: “Sono passati quattro mesi da allora – ha detto in conferenza stampa – arrivo sempre in un torneo pensando alla vittoria, con la voglia di vincere anche se non sarà facile dopo un’assenza così lunga”.

In terra d’Argentina, lo spagnolo non poteva esimersi da un commento su Messi: “Lo ammiro perché è riuscito a mantenersi al massimo livello per tantissimi anni, è stato il vero supereroe del Mondiale in Qatar”. Quando gli hanno chiesto chi possa essere il Messi del tennis, non ha avuto dubbi a indicare Roger Federer “per il talento e la sua facilità di gioco”.