Flavio Cobolli interrompe la sua striscia negativa e dopo otto sconfitte consecutive torna alla vittoria. Lo fa nell’ATP 250 di Bucharest, dove conquista l’accesso ai quarti di finale in seguito al successo con il punteggio di 6-4 4-6 6-1 su Richard Gasquet. Per il tennista romano, si tratta della terza vittoria stagionale, la prima da gennaio, quando riuscì a imporsi in due incontri di United Cup. Settimo quarto di finale a livello ATP, il terzo sulla terra rossa per Cobolli, che ora contenderà un posto in semifinale al qualificato Filip Misolic. In mattinata l’austriaco aveva dominato la contesa contro la testa di serie numero otto del tabellone Camilo Ugo Carabelli.

LA CRONACA DI COBOLLI-GASQUET

Ottima partenza di Flavio, che si aggiudica i primi tre games dell’incontro, salvo concedere a sua volta di tre giochi a zero all’avversario che ritrova la parità sul 3-3. L’equilibrio si spezza sul 5-4 in favore dell’italiano, quando strappa per la seconda volta il servizio a Gasquet e si prende il set con lo score di 6-4.

L’inerzia pare tutta dalla parte di Cobolli, che dopo un quarto gamee interminabile fa il break anche nel secondo parziale portandosi sul 3-1. Anche in questo caso, però, l’allungo non si concretizza, perché alla terza occasione utile il veterano transalpino opera il controbreak. Si arriva sul 4-4 e questa volta è Gasquet a mettere a segno un nuovo break che gli consegna il set sempre al decimo game. Fortunatamente Cobolli riesce a premere il tasto reset e gioca un ottimo terzo set, che finisce per dominare strappando tre volte la battuta all’avversario verso il 6-1 che lo porta ai quarti di finale.

LE PAROLE DI COBOLLI

“È sempre un grande piacere poter affrontare un grande giocatore come Richard. Sono contento per la vittoria. In più c’erano tanti tifosi italiani a fare il tifo, mi ha fatto piacere, mi sono sentito a casa. Sono qui a Bucarest per giocare il mio miglior tennis, ora vedremo che cosa succederà, quando gioco un torneo il mio obiettivo è sempre quello di vincerlo”. Queste le parole del tennista romano al termine dell’incontro vinto.

L’ORDINE DI GIOCO DI DOMANI

CENTRAL COURT

Ore 11:30 – Fucsovics vs (7) Navone

a seguire – Dzumhur vs (WC) Jianu

Non prima delle 16:00 – (WC) Wawrinka vs (2) Martinez

COURT 1

2°match dalle 11:00 – (4) Jarry vs O’Connell