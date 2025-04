Nuovo appuntamento in Texas per il PGA Tour di golf: nel fine settimana, infatti, si terrà il Valero Texas Open. Il Tpc San Antonio (Oaks Course) ospiterà quello che si può definire un vero e proprio antipasto di Major. Non solo, perché il torneo texano (par 72) che andrà in scena tra giovedì 3 e domenica 6 aprile, rappresenta anche il terzo evento (appuntamenti del Grande Slam a parte) più antico del massimo circuito americano maschile, dopo il Western Open e il Canadian Open. In palio c’è un montepremi da 9,5 milioni di dollari (di cui 1,7 destinati al vincitore) ma anche l’ultimo posto per il The Masters 2025, ovvero, appunto, il primo Major stagionale in programma la settimana prossima ad Augusta, in Georgia, dal 10 al 13 aprile.

In gara ci saranno due italiani, Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il primo è reduce dal 39esimo posto nel Texs Children’s Houston Open. In generale, fin qui il 31enne veronese ha passato il taglio per cinque volte in sette gare. Il suo miglior risultato è stato il 25esimo posto nel Farmers Insurance Open. Il 42enne torinese, invece, cerca riscatto dopo la terza eliminazione stagionale, lui che è l’unico italiano ad aver vinto un Major, il The Open nel 2018.

Golf, tre azzurre al Joburg Ladies Open

Dal 3 al 6 aprile si terrà anche il quinto evento stagionale del Ladies European Tour. Una tappa speciale, visto che dal 3 al 6 aprile si terrà il Joburg Ladies Open sul percorso del Modderfontein Golf Club, a Johannesburg in Sudafrica. Qui, Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso sfideranno quasi tutte le migliori interpreti a livello mondiale. Fanali, dopo aver mancato il taglio nel primo round in Marocco, è andata in crescendo sfiorando l’impresa a Wollongong. Zanusso, alla quarta presenza, è reduce dalla 22esima posizione in Australia, mentre Nobilio, alla terza apparizione stagionale, è andata a premio nelle prime due uscite. Il montepremi del torneo è di 300mila euro, dei quali 45mila destinati alla vincitrice.