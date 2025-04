Laura Pirovano è la nuova campionessa italiana assoluta di discesa libera. La trentina vince in casa sul Passo San Pellegrino con il tempo di 1’20″17 il tempo con cui la ventisettenne rendenese ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della carriera. Al secondo posto c’è Nicol Delago (Fiamme Gialle) con 0″30 di ritardo. Completa il podio Sara Thaler (Carabinieri), terza a 0″71, bronzo assoluto e campionessa italiana juniores. Restano ai piedi del podio di giornata Marta Bassino (Esercito), quarta a 0″87 e Giulia Albano (Carabinieri), quinta a 0″89. Si ferma al sesto posto Elena Curtoni, a 0″98 da Pirovano, davanti ad Asja Zenere, settima a 1″81.

Il podio dei Campionati Italiani giovani è quindi completato da Sofia Amigoni (Sc Radici Group), argento grazie all’undicesimo posto assoluto, e da Camilla Vanni (Esercito), medaglia di bronzo. La sfida fassana è valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato alle atlete della categoria giovani non incluse nelle squadre federali: la vittoria di giornata è di Amigoni che precede la diciassettenne Ivy Schölzhorn (Renngemeinschaft Wipptal) ed Eleonora Pizzi (Sc Lecco).

I risultati di giornata

Laura Pirovano in 1’20″17 Nicol Delago +0″30 Sara Thaler +0″71 Marta Bassino +0″87 Giulia Albano +0″89 Elena Curtoni +0″98 Asja Zenere +1″81 Federica Lani +2″16 Carlotta De Leonardis e Vicky Bernardi (+2″45)

Al maschile

Il veterano Christof Innerhofer torna sul trono tricolore della discesa libera. 1’18″19 il tempo del quarantenne delle Fiamme Gialle, alla terza affermazione agli assoluti in discesa, dopo quelle del 2016 a Sella Nevea e del 2023 a La Thuile.

Sul traguardo di Passo San Pellegrino, Giovanni Franzoni (Fiamme Gialle), è secondo a 0″14 davanti a Dominik Paris (Carabinieri), terzo a completare il podio con un gap di 0″20. Appena alle loro spalle, il quarto posto è di Nicolò Molteni (Esercito) a 0″59 con Benjamin Alliod (Esercito) quinto a 0″59. Il settimo posto assoluto consegna ad Emanuel Lamp (AmateursportClub Gsiesertal) il titolo italiano giovani, con Luca Ruffinoni (Fiamme Gialle) medaglia d’argento e Glauco Antonioli (Sc Bormio) bronzo. La discesa tricolore era valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre federali: Emanuele Buzzi (Carabinieri) con l’ottavo posto ha conquistato il successo di tappa, seguito da Ruffinoni e Gabriel Masneri (Gb Ski Club).

I risultati di giornata