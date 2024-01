Inter, Buchanan: “Entusiasta per quello che mi aspetta, un grande traguardo”

Tajon Buchanan, nuovo esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro. Il canadese classe 1999 è arrivato a titolo definitivo dal Bruges.

“Penso che in questo momento della mia carriera l’Inter fosse la scelta migliore, seguo la squadra da molto tempo. Penso di essere un giocatore offensivo, mi piace attaccare i difensori nell’uno contro uno, anche se negli ultimi anni ho giocato terzino destro. Sono entusiasta di quello che mi aspetta. Cercherò di adattarmi il più velocemente possibile“, ha aggiunto il neo acquisto.

Buchanan, oltre ad essere il primo canadese ad indossare la maglia nerazzurra, è in generale il primo calciatore nato nello stato nordamericano a giocare in Serie A. “E’ un grande traguardo, ne sono contento e orgoglioso“. Infine sui tifosi: “Qui il tifo è strepitoso, già guardandolo dalla tv, c’è quasi sempre il tutto esaurito a San Siro. Non vedo l’ora di giocare e mostrare ciò che posso fare“.