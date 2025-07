Niente da fare per Juan Manuel Cerundolo, Bublik gioca un tennis migliore dell’argentino e vince l’ATP di Gstaad.

Aleksander Bublik si è preso la scena poche settimane fa battendo Jannik Sinner nell’ATP 500 di Halle, in Germania. Certo, l’altoatesino veniva da una tremenda delusione a causa della sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros, ma battere il numero uno al mondo non è mai scontato.

Il percorso del kazako in Germania è stato straordinario: dopo aver battuto Sinner, infatti, Bublik ha raggiunto la finale per poi battere Medvedev due set a zero. Il 28enne nato a Gatchina voleva ripetersi anche in Svizzera, in un torneo sicuramente alla sua portata. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla vittoria in finale contro il fratello minore di Francisco Cerundolo.

ATP Gstaad, trionfa Bublik: battuto Cernudolo in tre set

Bublik ha raggiunto la sua prima finale su terra rossa senza concedere neanche un set in questa competizione. Cerundolo, invece, ha vinto al terzo set in tre occasioni su quattro. Il kazako è sceso in campo da assoluto favorito e infatti ha avuto la meglio sull’avversario, ma non senza difficoltà.

Il primo set si è chiuso sul 6-4, ma l’argentino si è difeso alla grande fino al 4-4. Bublik, poi, si è preso la scena negli ultimi due game. Nel secondo set, invece, è stato Cerundolo ad avere la meglio su Bublik, con lo stesso risultato del primo e rilanciando la sfida all’ultimo e decisivo set.

Dopo la palla break sprecata da Bublik nel quarto game, il kazako ottiene il servizio avversario al sesto gioco portandosi sul 4-2 e a soli due servizi dalla vittoria. Alexander “rischia” di anticipare i tempi sprecando un championship point in risposta sul 5-2: poco male per Bublik che nell’ultimo game della partita chiude a zero e porta a casa il torneo.