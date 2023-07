Atp Bastad 2023: Rublev domina Zverev, ok Ruud e Cerundolo

Giornata di quarti di finale a Bastad nell’Atp 250 che si sta disputando sulla lenta terra svedese. Campi piuttosto pesanti, essendo al livello del mare, che favoriscono Casper Ruud, autore di un’ottima prova contro la sorpresa Ofner, uscito vincente dalle sfide con Etcheverry e Zapata Miralles. 6-3 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 1, che sembra aver ritrovato lo smalto perso nello swing su erba, una sola vittoria contro Lokoli al primo turno di Wimbledon prima di uscire per mano di Broady al secondo turno. In semifinale Ruud se la vedrà con la testa di serie numero 3 Musetti, anche lui a suo agio con le condizioni lente di Bastad. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Rublev e Cerundolo. Il russo testa di serie numero 2 ha dominato la sfida, sulla carta molto complicata, con Zverev lasciando soli 5 game al tedesco vincendo con il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’argentino ha battuto Coria nel derby sudamericano 6-3 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Quattro nomi importanti in semifinale, nonostante si tratti di un 250, con proprio le prime quattro teste di serie che si giocheranno un posto in finale nella giornata di domani. Ruud-Musetti aprirà la giornata alle 13 e a seguire ci sarà Rublev-Cerundolo.