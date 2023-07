Rally, World RX: in fiamme anche la vettura di Loeb in Inghilterra

In quel di Lydden Hill, in Inghilterra, ci sono stati attimi di paura e qualcuno, forse, ha pensato alla tragedia. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito, ma la paura è stata molta. Nel corso della quarta tappa del World Rallycross Championship è andata in in fiamme le due vetture Lancia Delta Evo eRX, compresa quella del pluricampione mondiale Sebastien Loeb, e i camion di supporto.

Tempestivo e decisivo è stato l’impegno e l’immediata assistenza prestata dagli addetti alla sicurezza che hanno evitato il peggio. “Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito“, riportano fonti della FIA World RX. Ancora incerta la natura dell’incendio: secondo le prime ricostruzioni, le prime fiamme sarebbero state sprigionate da una batteria.