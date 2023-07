Scherma, Federico Vismara: “La squadra è unita, giocare in casa emozione unica”

“Siamo allenatissimi e c’è grande coesione, la squadra è compatta”. Queste le parole di Federico Vismara, spadista azzurro e vicecampione europeo individuale nella spada, ottavo nel ranking internazionale, presente al taglio del nastro dei Campionati del mondo di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio a Milano. “Gli obiettivi? Come Italia, la mission è sempre quella di cercare di vincere, anche se questo è uno sport non pronosticabile. Da lombardo e ancor prima da milanese sarà sicuramente una grande emozione”.