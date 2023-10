Bundesliga 2023/24: Francoforte e Dortmund firmano il pari, è 3-3

Pari tra Francoforte e Dortmund, termina 3-3 al Deutsche Bank Park. Marmoush trascina i padroni di casa nella prima frazione di gioco. Dopo aver sbloccato il risultato su rigore all’ottavo minuto di gioco, l’attaccante numero 7 si fa trovare pronto su dei rimpalli favorevoli e da due passi dalla porta insacca dentro il doppio vantaggio. Sul finale è Sabitzer ad accorciare le distanze grazie all’assist di Fullkrug. Nella ripresa arriva prima il pareggio da parte dei gialloneri con Moukoko al 54esimo, altre due le reti insaccate nella seconda frazione: una per parte, Chaibi e Brandt non cambiano le sorti del match, destinato a terminare in pareggio.