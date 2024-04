Atp Barcellona 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 17 aprile con Nadal e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Barcellona 2024 per la giornata di mercoledì 17 aprile. Tempo di secondo turno sulla terra rossa catalana, che vedrà in campo ben 12 match del tabellone singolare. Tra gli attori anche il padrone di casa Rafa Nadal, sul campo intitolato a lui stesso, contro de Minaur, e anche Lorenzo Musetti contro Carballes Baena. L’altro azzurro in gara sarà Andrea Vavassori, ripescato da lucky loser, contro Bautista Agut. Di seguito l’ordine di gioco.

PISTA RAFA NADAL

Ore 11.00 – (11) Davidovich Fokina vs Machac

non prima delle 12.30 – Muller vs (3) Ruud

non prima delle 16.00 – (4) de Minaur vs (PR) Nadal

a seguire – Ofner vs (5) Tsitsipas

PISTA ANDRES GIMENO

Ore 11.00 – (LL) Vavassori vs (WC) Bautista Agut

a seguire – (14) Thompson vs Munar

a seguire – (10) Musetti vs Carballes Baena

a seguire – Altmaier vs (16) Fils

a seguire – Murray/Venus vs (2) Dodig/Skupski

PISTA 2

Ore 11.00 – (1) Granollers/Zeballos vs (WC) Rincon/Roca Batalla

a seguire – (Q) Trungelliti vs (9) Jarry

a seguire – Lajovic vs (6) Humbert

a seguire – (17) Marozsan vs Van Assche

a seguire – Koolhof/Mektic vs (3) Ram/Salisbury