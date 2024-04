Sinner batte la Serie A: contro Tsitsipas più spettatori della partita più seguita della 32a giornata

940.000 spettatori sul canale lineare di Sky Sport, ai quali vanno aggiunti gli altri 147.000 che hanno seguito su Sky Go, e sono così 1.087.000 gli spettatori complessivi che hanno seguito la semifinale del torneo di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida purtroppo persa dall’azzurro. Un dato stellare che lancia il tennis fino a vette mai raggiunte in tv, e il confronto con la Serie A rende tutto più lampante.

Il match dell’altoatesino, infatti, ha totalizzato un numero di spettatori più alto rispetto alla partita più seguita nella 32a giornata di Serie A, l’ultimo turno del campionato che si è chiuso ieri sera. Le partite più viste dell’ultima giornata, in cui non c’erano dei veri e proprio big match, sono state Torino-Juventus (945.000) e Inter-Cagliari (952.000), ma hanno raccolto meno del milione di spettatori ciascuna su Dazn. Il confronto non è di certo indicativo al 100%, visto che il tennis va in onda su Sky e le due partite di calcio in questione alla platea di Dazn, ma lo è abbastanza per poter dire che Jannik Sinner sia ormai in grado di catalizzare un interesse pari se non superiore a quello delle big del nostro campionato di Serie A.