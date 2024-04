Atp Barcellona 2024, finalmente Nadal: “Sarò in campo, mi sento pronto per giocare”

“Domani sarò in campo“. L’ha assicurato Rafa Nadal, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’Atp 500 di Barcellona 2024. Il tennista spagnolo, che non gioca un torneo ufficiale da gennaio, ha spiegato: “Sono arrivato qui per una decisione dell’ultimo minuto, perché non sapevo se avrei potuto giocare. Sono stati due anni difficili e vengo da un’importante operazione all’anca, che richiede tempo per riprendersi. Succedono cose nel corpo e non sono riuscito a seguire il programma che avevo. A questo punto della mia carriera, mi trovo in una situazione diversa e per me è un regalo essere al Barcellona il mio ultimo anno. Voglio godermi ogni momento: mi sento pronto per giocare domani senza pensare a come ci arriverò. Per me essere qui è una gioia“.

“La settimana di allenamenti è stata positiva e spero di fare del mio meglio. Ultima partecipazione a Barcellona? Non so cosa succederà in futuro, ma cercherò di darmi la migliore opportunità – ha aggiunto Nadal, che debutterà contro Cobolli – Le mie sensazioni in allenamento sono state migliori di quelle che avevo a Maiorca e mi sento pronto per competere. Poi vedremo cosa succede. Non ho potuto allenarmi molto al servizio. Ci proverò, ma bisogna convivere con l’incertezza“.