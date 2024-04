Inter, Inzaghi sul futuro: “A fine anno ci siederemo a parlare, non ci saranno problemi a continuare questo percorso”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Roma in occasione della cerimonia di consegna del Premio Enzo Bearzot nel Salone d’Onore del CONI, rispondendo anche a una domanda sul suo futuro: “L’Inter mi ha dato tanto nel corso di questi tre anni perché abbiamo fatto un grandissimo percorso insieme, in cui siamo cresciuti. Non dimentichiamo che sono arrivato in un momento in cui la società aveva qualche problema, aveva appena perso giocatori importanti e c’erano in giro diverse voci sulla validità del progetto. Invece abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato a vincere e speriamo di rifarlo ancora. Io chiaramente sto bene, ho alle spalle una società forte. È normale che a fine anno ci siederemo, si parlerà con il direttore, con il presidente. Dovremo avere tutti la stessa volontà e senz’altro non ci saranno problemi a continuare questo percorso“.

Inzaghi ha poi parlato anche dell’eliminazione in Champions: “Tre anni fa l’Inter non arrivava da undici anni agli ottavi di finale. Ora ci siamo da tre anni consecutivi. Il percorso magnifico dell’anno scorso è rimasto dentro di noi: ci sarebbe piaciuto ripeterci, ma arrivare in finale fu un’impresa. L’Atletico Madrid in Europa fa grandi cose da tanti anni: abbiamo affrontato un avversario forte che voleva andare avanti come noi“.