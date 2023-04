ATP Barcellona 2023, Passaro lascia le briciole a Verdasco e approda al secondo turno

Buonissima prestazione di Francesco Passaro, al suo esordio nell’ATP 500 di Barcellona: il 22enne di Perugia sconfigge Fernando Verdasco con il netto punteggio di 6-1 6-1 e si qualifica per il secondo turno della tradizionale manifestazione catalana, dove ad attenderlo c’è Francisco Cerundolo. 1 ora e 2 minuti la durata di un match mai in discussione e in cui l’ex numero 7 del mondo non è mai riuscito a dimostrarsi nella forma necessaria per impensierire il nostro portacolori, che ottiene così il secondo successo della stagione nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, il quarto della carriera su 11 partite disputate.

Il primo set è un dominio assoluto da parte del perugino, che conquista i primi quattro giochi in maniera più che agevole e, grazie a due break di vantaggio, si invola sul 4-0. Verdasco è in enorme difficoltà e non riesce mai a tenere il servizio nel corso dell’intero parziale, terminato 6-1 solo a causa di passaggio a vuoto accusato da Passaro nel quinto gioco, quando ha subito un break a zero commettendo qualche errore di troppo. Un’occasione per per rendere il passivo meno pesante lo spagnolo l’ha avuta, in quanto, al servizio sotto 1-4, si era ritrovato 40-0: l’azzurro, allora, ha messo in fila cinque punti consecutivi e ha piazzato l’ennesimo break, incamerando 6-1 la prima frazione dopo 32 minuti.

Non cambia affatto la situazione nel secondo set, nonostante Verdasco si riveli capace di tenere la battuta nel gioco d’apertura e di salire 1-0. Ciò non mette assolutamente pressione al numero 125 del mondo, che continua a giocare una partita molto solida e di alto livello, mettendo alle strette un avversario che, al contrario, non è assolutamente in grado oggi di esprimere un livello di gioco accettabile. Arrivano immediatamente, di conseguenza, tre break in favore del tennista umbro, che chiude i conti dominando fino all’ultimo istante di gara: 6-1 6-1 in 1 ora e 2 minuti, Passaro è al secondo turno nell’ATP 500 di Barcellona.

Si ferma, invece, Lorenzo Giustino contro Alexander Shevchenko: il tennista russo si impone nettamente per 6-2 6-2, al termine di un incontro durato 1 ora e 3 minuti, e si garantisce l’accesso al secondo turno del torneo catalano. Il suo prossimo avversario sarà l’australiano Alex de Minaur, giunto in semifinale nell’edizione 2022.