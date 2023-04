Inter, obiettivo rinforzare la difesa: ci si informa su Lenglet, Umtiti e Garcia del Barcellona

L’Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo ‘Sport’, dietro il recente viaggio di Piero Ausilio nella Ciudad Condal ci sarebbe la necessità della società nerazzurra di rinforzare la difesa, che perderà di sicuro Skriniar, senza investire troppo, magari approfittando di qualche esubero. In particolare, il ds dell’Inter si sarebbe informato su Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia, coi primi due destinati a rientrare dai rispettivi prestiti a Tottenham e Lecce, mentre è più complicato arrivare all’ex Manchester City, che ad oggi non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Probabile che i contatti andranno avanti nelle prossime settimane, magari con l’inserimento nella trattativa di altri calciatori.