Napoli-Milan, i possibili rigoristi delle due squadre: le scelte di Spalletti e Pioli

Il quinto derby italiano in Champions League è pronto ad emettere il verdetto. Napoli o Milan: al Maradona si riparte dall’1-0 per i rossoneri targato Bennacer. Tutto in 90′, o forse più, perché lo spettro dei supplementari e dei calci di rigore è sempre dietro l’angolo, a maggior ragione con la nuova regola dei gol in trasferta. Avvisati Meret e Maignan: il primo ne ha parati 6 in carriera, il secondo 13. Di fronte però si troveranno degli specialisti. Olivier Giroud su tutti con 27 realizzazioni su 28 e l’ultimo errore che risale al 2012. Bennacer è l’altro specialista, mentre Brahim Diaz, Theo Hernandez e Leao difficilmente rimarranno fuori dalla lista dei primi cinque. In casa Napoli occhi su Victor Osimhen, anche se le sue statistiche non sono stellari: 8 rigori segnati, 3 sbagliati. Degli errori che però non sono stati decisivi: quando l’ex Lille sbaglia dal dischetto, le sue squadre vincono sempre (per ultima il Napoli contro il Liverpool 4-1). Nell’eventuale lista di Spalletti troverebbero spazio anche Lozano, Zielinski, Lobotka e Kvaratskhelia. Questi quindi i favoriti in una partita che, però, inevitabilmente sarà condizionata anche dalle sostituzioni.

POSSIBILI RIGORISTI NAPOLI: Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen

POSSIBILI RIGORISTI MILAN: Theo Hernandez, Brahim Diaz, Rafa Leao, Ismael Bennacer, Olivier Giroud